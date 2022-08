Roma, via a lavori strada Gioele Solari alla Massimina

Dopo sette anni, messa in sicurezza strada chiusa per frana a Roma ovest: stanziati i fondi per la messa in sicurezza di via Gioele Solari alla Massimina.

La strada, dal 2015 era interdetta al transito per uno smottamento dovuto alle forti piogge. Adesso la giunta capitolina ha approvato il progetto e verranno spesi 725.000 euro.

I circa 200 residenti della zona sono stati costretti (e lo sono tuttora) a percorrere vie limitrofe, dissestate o poco illuminate, per poter tornare a casa. I lavori dovevano essere fatti dal Simu, ma non se ne prese mai carico.

Il progetto, secondo quanto si può leggere sul sito di Roma Servizi per la Mobilità, prevede la realizzazione di un’opera di sostegno, la riprofilatura del versante, la pulizia e il decespugliamento degli spazi verdi, l’abbattimento delle parti instabili e la realizzazione di sistemi anti-erosione tramite ingegneria naturalistica.