Roma, via Paul Lopez e dentro Rui Patricio: oggi giornata decisiva

Porte girevoli in casa Roma, ma solo quelle di Trigoria. Oggi è il giorno decisivo per il nuovo portiere: Pau Lopez è a Marsiglia, Rui Patricio è pronto a raggiungere la Capitale. Il portiere spagnolo è in Francia, e dopo Under, è pronto ad accasarsi al Marsiglia. Oggi sosterrà le visite mediche prima di definire ufficialmente il suo passaggio.

Una cessione che porterà nella casse della Roma 12 milioni di euro nel caso in cui Pau Lopez giocasse 20 partite. E’ questa la condizione per far scattare il rinnovo automatico. Con la cessione di Pau Lopez la Roma ha sondato da tempo il mercato alla ricerca del portiere ideale per sostituirlo. Il nome giusto è arrivato: è quello di Rui Patricio.

Il portiere portoghese del Wolverhampton sarà il nuovo numero uno della Roma. Il club di Friedkin sborserà una cifra vicina ai 13 milioni di euro per strapparlo alla società inglese: 10 di fisso e 3 di bonus. Dopo anni di incertezze tra i pali la Roma cerca il portiere giusto, la speranza della società è che possa esserlo il portoghese.