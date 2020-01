Roma, vice presidente Usa in visita nella Capitale: domani e sabato divieti e chiusure in centro

Domani e sabato il Vice Presidente statunitense, Mike Pence sarà in visita ufficiale a Roma. Il numero due della Casa Bianca domani arriverà all’aeroporto di Ciampino e in mattinata sarà ricevuto in udienza dal Papa. In programma incontri al Quirinale e Palazzo Chigi.

Nel corso della visita, divieti di sosta ed eventuali modifiche della viabilità sono previste per ragioni di sicurezza nelle aree di Palazzo Chigi, Villa Taverna (ai Parioli) e Quirinale.

Venerdì, limitazioni alla circolazione e alla sosta nell’area del Centro e del Vaticano. Divieti di fermata saranno attuati in via Frescobaldi, via Raimondi (tra via Corelli e via Frescobaldi), via Mercadante, via Pergolesi, via Pinciana (tra piazzale del Brasile e via Puccini), via Aldega, via Paisiello (tra via Carissimi e viale Rossini).

Entro le 12, rimozione dei veicoli in sosta anche da via della Stamperia e piazza Accademia di San Luca. A partire dalle 14, inoltre, sospese le postazioni taxi di via del Corso, via del Pozzo, largo Chigi, via Boncompagni, piazza Barberini, piazza Venezia (fino al 25 gennaio) e largo di Torre Argentina (fino al 25 gennaio). Nei due giorni è prevista la sospensione delle due fermate tram presenti su viale Rossini direzione Porta Maggiore. Interessate le linee 3, 19 e 2 prolungata.