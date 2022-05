(Adnkronos) – “E’ bellissimo, oggi realizzo un sogno da bambino”. Lo ha detto a Sky l’attaccante azzurro Nicolò Zaniolo, autore del gol vittoria della Roma contro il Feyenoord nella finale che ha regalato ai giallorossi la Conference League. “E’ una vittoria tutta per questi tifosi fantastici. Siamo una squadra forte, forse non sappiamo ancora noi quanto, ci godiamo questa vittoria per noi e per Roma”.