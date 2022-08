Roma, visite mediche per Gini Wijnaldum: è giallorosso

Una lunghissima trattativa sulla quale, comunque, filtrava ottimismo. E infatti Gini Wijnaldum è arrivato, ieri l’olandese è atterrato a Ciampino con l’aereo dei Friedkin. Ad aspettarlo, i tifosi giallorossi in massa, entusiasti per l’ennesimo colpo di mercato di questa estate. In particolare l’affare si era complicato quando era emersa l’incognita legata a un bonus, che il calciatore avrebbe dovuto percepire in una precisa scadenza da contratto con il Psg, e poi per l’accordo sull a partecipazione dei francesi nel pagamento de suo ingaggio. Tutto risolto, e questa mattina alle 9.00 Wijnaldum si è presentato a Villa Stuart per effettuare le visite mediche. Non resta che vederlo insieme a Mourinho e compagni domenica, in occasione dell’amichevole con lo Shaktar.