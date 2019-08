Roma, visite mediche per Zappacosta

È atterrato a Fiumicino ieri sera, quando la mezzanotte era ormai vicina. Poche parole ma cariche di entusiasmo: “L’Italia mi mancava, sono felice di essere tornato a Roma, che sento come la mia casa”. Davide Zappacosta è il nuovo arrivo in casa giallorossa, l’esterno chiesto da Fonseca e voluto da Petrachi, che lo ha avuto con sé anche nella sua esperienza a Torino.

L’ex Chelsea è arrivato alla Roma in prestito secco, senza diritto di riscatto. In mattinata ha iniziato le visite mediche prima della firma sul contratto per una sola stagione. Un ritorno in Italia, quello di Zappacosta, arrivato dopo l’esperienza al Chelsea.