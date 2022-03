Roma-Viterbo, via a gestione Astral e Cotral

Roma-Viterbo, l’assemblea Capitolina apre alla cessione. E’ l’ultimo atto per il passaggio definitivo della ferrovia Viterbo-Roma alla Regione, con il trasferimento quindi della gestione da Atac ad Astral e Cotral. La prima si occuperà dell’infrastruttura, la seconda del trasporto passeggeri.

Con 24 voti a favore e 13 contrari l‘assemblea capitolana ha approvato, dunque, la cessione delle ferrovie ex concesse Roma-Lido e Roma-Viterbo da Roma Capitale alla Regione Lazio.

Un trasferimento che porterà nella casse del Campidoglio un introito di 42 milioni di euro. Nel 2016 la Regione Lazio dispose l’affidamento in house ad Atac, nel 2018 mise a gara il servizio per poi verificare l’ipotesi di affidare alle proprie società infrastrutture e di trasporto deliberando, nel 2019, l’avviso d per l’affidamento delle ex ferrovie concesse.

Nel mentre, già da gennaio, Cotral sta conducendo un periodo di affiancamento operativo per arrivare al subentro totale nel prossimo mese di luglio.