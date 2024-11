Vladimir Luxuria fa un appello sui social di Chi l’ha visto? per trovare Florin, un ragazzo straniero che le ha riportato a casa il portafoglio rubato. L’ex parlamentare e conduttrice televisiva nei giorni scorsi è stata vittima di un furto, “mi hanno rubato il portafoglio con soldi, documenti, patente, carte di credito”.

Ed è proprio grazie all’indirizzo sulla carta d’identità che il giovane si è presentato alla porta di Luxuria per riportarle il portafoglio. Un gesto di gentilezza che a dire della conduttrice non è stato ricompensato adeguatamente e così ecco l’appello al programma condotto da Federica Sciarelli: “Mi hanno rubato il portafoglio, ma una persona lo ha rinvenuto e me lo ha riportato, aiutatemi a ritrovarlo”.

Roma, Vladimir Luxuria cerca Florin su Chi l’ha visto: “Mi ha riportato il portafoglio rubato”

Vladimir Luxuria infatti non si rivolge a Chi l’ha visto? per cercare una persona scomparsa. Cosa che sottolinea nel video pubblicato sui social del programma tv. “Voi direte – spiega nel video – ma questa qua solo perché è famosa si rivolge a Chi l’ha visto? che ha casi ben più gravi di cui occuparsi che rintracciare un portafoglio? Ebbene no. Non sto facendo l’appello a chi ha visto il mio portafoglio”.

“Questa storia – prosegue – ha un epilogo. Poco dopo mi ha citofonato a casa una persona dall’accento straniero che mi ha detto di aver trovato il portafoglio. Era risalito al mio indirizzo dalla carta di identità. L’ho ringraziato velocemente perché purtroppo dovevo subito andare via. So solo che questa persona che mi ha portato il portafoglio si chiama Florin“.

L’appello

L’appello di Luxuria è proprio per rintracciare Florin che secondo l’opinionista “e ringraziarlo come si deve, perché meritava di più”. “Vorrei offrirgli una cena, dargli una mancia. Vorrei ringraziarlo perché ha fatto un gesto molto bello: è venuto fino a casa per riportarmi il portafoglio. Di questo episodio – chiosa Luxuria – mi voglio ricordare non la cattiveria di chi mi ha fregato il portafoglio, ma la bontà di chi me l’ha portato fino a casa. Florin se mi stai sentendo fatti vivo, sai dove abito e avrei piacere di ringraziarti meglio” conclude.