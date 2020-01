Roma, voragine in via Marco Aurelio: evacuato palazzo vicino al Colosseo

Dalle 8.45 circa una squadra di Vigili del Fuoco sta intervenendo a Roma in Via Marco Aurelio 20, zona Colosseo, per cedimento della sede stradale a ridosso di un edificio di quattro piani con 24 appartamenti. Secondo quanto riferito, a causa di un cedimento strutturale dello stabile è stata disposta in via precauzionale l’evacuazione del palazzo per un totale di 22 persone. Sono state interdette anche 2 attività commerciali: una nel piano interrato dell’edificio e l’altra in corrispondenza del civico 18 B.

Presenti anche gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale. L’intervento dei caschi bianchi è finalizzato ad offrire assistenza alloggiativa a chi ne abbia bisogno. La strada è stata chiusa da via Claudia a via Ostilia. In corso accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto. Acea e Roma Capitale presenti sul posto per quanto di loro competenza.