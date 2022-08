Calcio, Roma: Zaniolo-Tottenham, no di Mourinho. Questo almeno è quanto trapela in queste ore nell’ambiente dopo quanto raccontato dal CorrieredelloSport. Sarebbe stato lo Special One ad imporsi alla presunta cessione di Nicolò Zaniolo al Tottenham: la prestazione dell’Olimpico di domenica scorsa, quelle precedenti in Portogallo, hanno evidenziato le forti motivazioni del giocatore, ma la trattativa con il Tottenham era arrivata molto avanti.

Conte ha insistito per avere il talento giallorosso. In un blitz a Londra, Tiago Pinto è entrato nel vivo dell’operazione: trovata l’intesa per la cessione in prestito con obbligo di riscatto a circa 50 milioni, con l’obbligo che scatta al raggiungimento di determinati risultati sportivi.

Ma il pressing di Mourinho e la serata di Zaniolo all’Olimpico, con il calore dei tifosi, ha fatto saltare il banco.