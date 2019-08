Roma, Zappacosta arriva in prestito secco: Santon al Mallorca

Karsdorp non ha convinto ed è tornato in prestito al Feyenoord, Santon è vicinissimo al Mallorca, e la Roma ha bisogno di un altro esterno. Per questo la società giallorossa ha puntato forte su Davide Zappacosta, ex Torino e attualmente tra le fila del Chelsea. L’esterno italiano è diventato nelle ultime ore una pista caldissima, ora la chiusura appare imminente.

Aggiornamento 11:05

La trattativa è nata da pochi giorni, ha preso forma nelle ultime ore e oggi potrebbe arrivare già la fumata bianca. La novità rispetto alle ultime ore è rappresentata dalla formula d’acquisto, che sarebbe un prestito secco.

Zappacosta alla Roma, Santon dà il via libera

Per lanciare l’affondo decisivo la Roma ha aspettato che si delineasse la cessione di Santon, conteso da Sapl e Mallorca. La società spagnola ha superato quella italiana e l’esterno è pronto ad una nuova avventura in Liga. La sua cessione spalancherebbe quindi le porte a Zappacosta, che tra le altre cose condivide l’agente con Florenzi, che diventerebbe suo compagno di reparto o addirittura l’alternativa.

Petrachi sta spingendo molto per portare a Roma l’esterno del Chelsea, lo ha avuto con sé a Torino ed è lui che ha definito la cessione al club londinese. Lampard dal canto suo ha dato il suo assenso alla cessione: sembra tutto fatto quindi, Zappacosta sarà presto un giocatore della Roma, domani potrebbe già svolgere le visite mediche.