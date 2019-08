Roma, Zappacosta “Voglio ripartire, qui un gruppo fantastico”

Inizia ufficialmente la nuova avventura di Davide Zappacosta alla Roma. L’ex laterale del Chelsea è arrivato in giallorosso e nella giornata di oggi si è presentato in conferenza stampa. ““Mi sento molto maturato a livello umano e caratteriale, è stata un’esperienza che mi ha dato tanto. Non è facile andare a giocare fuori dall’Italia, con cultura e lingue diverse, in un campionato opposto rispetto a quello italiano. Sicuramente è stata un’esperienza che mi ha aiutato tanto, ho attraversato momenti difficili ma ho guadagnato tanto sia a livello umano sia a livello calcistico.

Oggi ho fato il primo allenamento con la squadra, io sto bene: ci siamo allenati ad alta intensità e al Chelsea facevamo più o meno gli lo stesso lavoro intenso. A livello fisico mi sento bene, non giocando da tanto tempo devo riprendere il ritmo partita, ma fisicamente sto bene e sono sicuro che con gli allenamenti intensi che ci fa fare il mister non avrò problemi a rimettermi in forma il più presto possibile”.

Zappacosta: “Voglio iniziare un percorso importante”

Continua Zappcosta: “Le motivazioni che mi hanno portato qui? Prima di tutto la voglia di ripartire. La Roma è sempre stata una grande squadra, un grande club: il motivo principale è stato quello. Voglio iniziare un percorso importante con la Roma da subito. Dobbiamo pensare partita per partita, la Serie A è un campionato difficile e così facendo potremo toglierci grandi soddisfazioni.

Fonseca? Oggi mi sono allenato con la squadra e ho visto che il mister ha le idee molto chiare, non sarà molto difficile capire il gioco che chiede alla squadra. Sono concetti chiari ma semplici, e questa è la cosa più importante: quando sai cosa fare in campo è tutto più semplice. Il suo modo di giocare è molto semplice e diretto”.

Sul rapporto con Florenzi: “Prima di arrivare, per correttezza, il mio procuratore ha parlato con Alessandro. Lui gli ha dato una risposta bellissima, dicendo che era contentissimo e che i giocatori che migliorano la rosa sono sempre i benvenuti: io per questo l’ho ringraziato subito dopo. Lui è il capitano della squadra ed è un grande giocatore. Una sana concorrenza fa sempre bene sia al singolo sia al gruppo. Sono contento di essere arrivato qui e di giocare nel suo stesso ruolo. Sono convinto che entrambi posiamo dare tanto a questa maglia e non ci sarà alcun problema”.