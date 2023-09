Roma, ZTL, via alla stretta su permessi disabili

Stretta del Campidoglio sui pass disabili che permettono l’accesso in Ztl, il passaggio sulle corsie preferenziali e parcheggi riservati.

A fronte di uina indagine durata più di un anno dal via libera in giunta giungerà in aula Martedì prossimo la delibera con cui, con modifiche al regolamento vigente, sarnno ridotte da tre a una le targhe associate a un contrassegno, permetto però di aggiungerne un’altra «di riserva», attivabile volta per volta e su richiesta attraverso il portale di Roma Servizi per la Mobilità e sempre in alternativa al mezzo principale.

«Abbiamo scoperto vere e proprie truffe – ha spiegato in Aula l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, delineando poi la situazione attuale – esistono 72mila contrassegni a fronte di circa 178mila veicoli autorizzati».