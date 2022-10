Rome art week 2022, dal 24 al 29 ottobre mostre ed eventi animeranno la città eterna

(Adnkronos) – Al via la settima edizione di Raw, Rome art week, la settimana dell’arte contemporanea che dal 24 al 29 ottobre scandirà il ritmo della Capitale. Presentata questa mattina presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio, propone un ricco calendario di mostre personali e collettive, open studio, performance, talk, eventi in presenza e virtuali che animeranno la città eterna. Strumento portante dell’iniziativa (che si svolgerà in 401 eventi a cui partecipano 201 gallerie e istituzioni, 486 artisti, 61 curatori, 8 collettivi) sarà sia durante che dopo la manifestazione la piattaforma online romeartweek.com. Tra i presenti al lancio, Massimiliano Padovan Di Benedetto, ideatore e direttore del Rome art week e presidente di Kou, associazione culturale per la promozione delle arti visive; Alessandro Onorato, assessore a Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport di Roma Capitale; Maya Vetri, assessora Politiche Culturali, Politiche dell’Intercultura, Politiche di Genere, Partecipazione, Beni Comuni, Memoria del Municipio VIII – Roma Capitale.

Attraverso un programma variegato e consolidato, Raw pone Roma al centro della scena artistica odierna, coinvolgendo con gli eventi e le molteplici attività il centro e la periferia della città. Gallerie, Fondazioni, Musei, Enti e Associazioni culturali, Accademie, Istituti di cultura italiani e stranieri e spazi indipendenti di ricerca apriranno le porte proponendo mostre, eventi, talk, incontri, performance, approfondimenti e aperture straordinarie. Gli artisti organizzeranno open studio per accogliere appassionati, collezionisti e professionisti nel proprio spazio di lavoro e aprire nuove prospettive di conoscenza della loro ricerca artistica. I curatori presenteranno la propria ricerca attraverso progetti espositivi ed eventi culturali in diversi spazi della città. I collettivi, promossi per incoraggiare gli artisti ad unirsi tra loro, favoriranno una possibile creazione di nuove ed emergenti correnti artistiche contemporanee. Visite guidate, suddivise per zone o aree tematiche, che si svolgono a piedi, saranno anche organizzate in piccoli gruppi che vengono accompagnati nelle strutture espositive e negli studi degli artisti

Rome Art Week si avvale del patrocinio di: Regione Lazio, Roma Capitale Assessorato alla Cultura, Sapienza Università di Roma, Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia Storia e Storia dell’arte in Roma, CIU Confederazione Italiana Unione delle professioni Intellettuali; del sostegno di: Roma Capitale Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. Partner: Menexa, Miami New Media Festival. Media partner: Ezine.