Romina Power ricoverata in ospedale

Per i suoi numerosi ‘aficionados’ ed ammiratori è stato come un fulmine a ciel sereno. Dal suo profilo Instagram infatti, Romina Power è apparsa stamane coricata su un letto d’ospedale, con tanto di flebo attaccata a un braccio. Ma, a tranquillizzare tutti, allo stesso tempo la cantante-attrice è parsa sorridente con il pollice alzato, come dire ‘è tutto ok’!

‘Tutto bene quel che finisce bene’

Quindi un post abbastanza eloquente: “Tutto bene quel che finisce bene! Grazie a tutti i dottori, infermieri e anestesisti”. L’aver menzionato ‘gli anestesisti‘ lascia quindi supporre che l’altra metà artistica (e non) di Al Bano possa aver subito un intervento chirurgico. Non sappiamo se si sia trattato di un qualcosa di già previsto o piuttosto, l’imprevista conseguenza di un disturbo.

‘J love you mommy’

Un ‘indizio’ però potrebbe essere quanto scritto da Romina Carrisi Jr, ossia: “J love you mommy, solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino”, il che farebbe pensare a una sorta di evento improvviso. Diversamente, seppure scherzando, la figlia non avrebbe sottolineato di essersi dovuta svegliare prestissimo, ma si sarebbe già trovata ‘sul posto’.

Fatto è che il sorriso disteso di Romina pare davvero rassicurante.

Nemmeno a dirlo, in tantissimi si sono prodigati a far sentire il loro affetto e la loro vicinanza, augurando alla Power di ristabilirsi quanto prima e, manco a dirlo, immancabili gli auguri e soprattutto, tanta… ‘felicita’!!!

Max