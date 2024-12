Romiti, Frascarelli: «Se n’è andato il padre del Tempo»

CIVITAVECCHIA – Una triste notizia mi ha colpito in pieno viso. Un rombo di tuono ha esclamato quest’oggi, seguito da un acerbo sapore dal colore granata sbiadito. È andato via l’amico di sempre, il padre di tutti i tempi oggi ci ha lasciato. Come suo solito Giampiero ha chiuso la porta e in silenzio è andato via, per chi non lo conosceva Giampiero Romiti. E già! Ma chi non lo conosceva? Chilometri di stampa hanno caratterizzato la sua vita, la sua penna non si dimenticherà mai, così come le sue battaglie. Qualcuno ha scritto: “ ciò che facciamo in vita rimane per sempre” bene credo che la sua essenza, il suo fare riecheggerà per l’ eternità, non v’è alcun dubbio. Che cosa posso dire ancora a un amico che come un fratello più grande mi ha tenuto vicino con una miriade di consigli, per spingermi a continuare a fare bene per il prossimo? Cosa devo scrivere oggi e cosa devo far uscire dalla mia memoria per descrivere il dolore che provo dopo aver appreso che l’amico Giampiero non c’è più? Ebbene sì, con il rispetto che si vuole a un parente stretto ti saluto amico mio, intuendo bene il tuo stato d’animo e la tristezza che ti ha accompagnato nei tuoi ultimi attimi di vita, sapendo bene che per te non era giunto il momento, capendo bene che avevi tanto da dare ancora. La speranza che ogni volta ci accompagna è il sapere che ci ritroveremo tutti insieme fra qualche tempo lassù, forse a rincorre i tempi vissuti e a inneggiare il vissuto e i segreti che questa vita ci tiene tutti legati sotto attento silenzio. Fai buon viaggio amico mio, spero davvero che la tua penna ci illumini da lassù, per migliorare questo mondo davvero strano e particolare . Ciao amico granata, forza toro e forza Giampiero, come sempre tu ci ricordavi, sarai sempre nel mio cuore senza se e senza ma!!! Condoglianze a tutta la famiglia Romiti.