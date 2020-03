Ronaldinho arrestato in Paraguay: il motivo

Lo ricordiamo tutti come uno dei calciatori più talentuosi dell’ultimo ventennio. Classe, tecnica, fantasia e voglia di divertire. E di divertirsi soprattutto. Così Ronaldinho, ex fantasista di Barcellona e Milan tra le altre, è riuscito a marchiare a fuoco il suo nome nella storia del calcio mondiale. Eppure il fenomeno brasiliano ora sta vivendo un momento difficoltà.

Ronaldinho, infatti, è stato arrestato in Paraguay dove si trovava insieme al fratello Roberto de Assis da mercoledì per fare da testimonial a un programma d’assistenza sanitaria gratuita per bambini. Un’opera di bene insomma che ha però portato guai a Ronaldinho, attualmente fermato all’interno Yacht & Golf Club Paraguayo a Lambaré.

Perché Ronaldinho è stato arrestato?

La domanda sorge spontanea: perché Ronaldinho e suo fratello sono stati arrestati? Da quanto filtra dalle autorità paraguaiane il motivo sarebbe da ricercare nella contraffazione dei passaporti paraguaiani dei due brasiliani, entrati quindi nel paese in modo illegale.

L’accusa è tutta da confermare, in attesa di ulteriori sviluppi Ronaldinho è stato fermato insieme al fratello per cercare di fare chiarezza su una situazione che di certo non gioverà all’immagine dell’ex fuoriclasse che portato gioia e felicità solamente toccando un pallone.