Ronaldo al Real Madrid? Risponde Ancelotti

Ronaldo al Real Madrid, è l’indiscrezione lanciata nella notte dal Chiringuito Tv, una trasmissione televisiva spagnola, tra le prime a lanciare la notizia del passaggio del portoghese alla Juventus. Questa volta, però, le indiscrezioni del Chiringuito potrebbero non essere così fondate. E a testimoniarlo è nientemeno che Carlo Ancelotti.

Secondo i giornalisti della trasmissione spagnola, infatti, sarebbe stato lo stesso allenatore a chiamare Ronaldo per chiedergli di seguirlo al Real Madrid, dopo l’esperienza che ha regalato la Decima ai Blancos quando in panchina c’era proprio Carletto. Ma l’allenatore italiano ha smentito le voci attraverso il suo profilo Twitter.

E’ raro vedere un allenatore tanto in vista chiarire direttamente, in questo caso smentendo, un’indiscrezione di mercato. Ma la notizia lanciata dal Chiringuito ha fatto così tanto rumore in Spagna che Ancelotti si è trovato quasi costretto a smentire. Gli sono bastate poche semplici parole per farlo.

“Cristiano è una leggenda del Real Madrid e ha tutto il mio amore e rispetto. Non ho mai pensato di ingaggiarlo. Guardiamo avanti”, ha scritto Ancelotti sui social per troncare sul nascere la telenovela Cristiano-Real Madrid.