Ronaldo-Juve ai titoli di coda: il portoghese va al Manchester City

Dopo tre anni Cristiano Ronaldo è pronto a lasciare Torino, dirà addio alla Juventus. I sussurri dei giorni scorsi, gli spifferi filtrati e le voci allontanate – anche con un post su Instagram – ora si sono tutte materializzate. Non c’è ancora un’offerta, ma un’apertura decisiva: il Manchester City ha detto sì al portoghese.

Un’operazione messa in piedi in pochi giorni, resa possibile dal lavoro di mediazione di Jorge Mendes. Ronaldo vuole lasciare la Serie A, è vero. Dopo l’accostamento a Real Madrid e Psg si è aperta la pista considerata più difficile. CR7 tornerà a Manchester da avversario dello United, abbraccerà Guardiola, l’allenatore che meno avrebbe bisogno del portoghese e delle sue caratteristiche. Almeno sulla carta. E poi è noto: a Pep piacciono le sfide, e uno che segna quasi un gol a partita fa gola a tutti.

Manca un ultimo scatto, fondamentale: l’offerta del club inglese. La Juve è aperta al dialogo, ma a una condizione: che arrivi un’offerta congrua al valore del giocatore. E l’offerta attesa dai bianconeri è di almeno 25 milioni di euro. Su questo lavorerà il super agente del portoghese, già capace di fare breccia nell’interesse del Man City.

Intanto Ronaldo attende solo l’addio. I ben informati dicono che non abbia aspettato i titoli di coda per svuotare il suo armadietto alla Continassa. L’addio è scritto, la Juve spera di chiudere l’operazione entro un paio di giorni, se non altro per coprire il buco lasciato dal portoghese. Non un calciatore qualsiasi. Al netto della freddezza con la quale i tifosi lo stanno accompagnano all’uscita. Ronaldo in bianconero ha segnato 101 gol. In 134 partite. Sempre di un extraterrestre si tratta.