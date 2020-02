Ronaldo non convocato per il Brescia: il motivo? Assenza programmata con la...

Ronaldo non è stato convocato per la gara di domani con il Brescia. Una brutta notizia per i tifosi della Juventus e per i possessori del portoghese al fantacalcio. La domanda sorge quindi spontanea: perché Ronaldo non è stato convocato?

Niente paura, non si tratta di un infortunio, ma di un’assenza programmata con la Juventus in virtù di un recupero fisico necessario dopo le tante partite ravvicinate. Da una brutta notizia ad una buona: tra i convocati, infatti, torna Chiellini.