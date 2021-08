Ronaldo placa le indiscrezioni: “Penso a lavorare, il resto sono chiacchiere”

Spegne sul nascere ogni voce sul suo futuro, usa toni duri, perentori. Non nomina mai la Juve, chissà perché. Ronaldo ci mette la faccia. Quella che pubblica su Instagram ha un dito puntato alla bocca, come a zittire tutti. Il portoghese, dopo Ancelotti, risponde in prima persona alla voce, lanciata dall’emittente spagnola El Chiringuito, che lo vorrebbe al Real Madrid.

Cristiano smentisce, ma non nomina il suo club attuale. Con un lungo post l’attaccante della Juve ci tiene a precisare che il suo unico pensiero, al momento, è il lavoro. La testa è sempre lì, guai a distrarlo: “Chiunque mi conosce è conscio del fatto che sono concentrato sul mio lavoro. Meno chiacchiere e più azione, questo è sempre stato il mio modo di fare dall’inizio della mia carriera. Tuttavia, alla luce di tutto ciò che è stato detto e scritto di recente, sono costretto a dire la mia”, esordisce così il portoghese su Instagram.

“Più che il mancato rispetto nei miei confronti, come giocatore e uomo, mi infastidisce quello che è stato negato alle società coinvolte in queste speculazioni, ai giocatori e agli staff. La mia storia al Real Madrid è già stata scritta e immortalata negli annali. A parole, nei numeri, nei trofei e nei titoli. Dal museo al Santiago Bernabeu alla mente di ogni tifoso del club. E oltre a ciò che ho conquistato, porto con me nove anni che mi hanno insegnato il rispetto nei confronti dell’affetto dei tifosi, un qualcosa che ho portato con me fino ad oggi e che per sempre amerò. Sono consapevole del fatto che i veri tifosi del Real Madrid continueranno a portarmi nel cuore, e io porterò loro nel mio”.

Conclude il post di Ronaldo: “Come le più recenti speculazioni in Spagna, ci sono sempre state storie intorno al mio nome e al mio futuro in altre società o in altri campionati, con nessuno mai realmente preoccupato sul cercare la verità dei fatti. Intervengo e interrompo il mio silenzio perché non posso permettere che si continui a speculare sul mio nome. Sono concentrato sul mio lavoro e sulla mia carriera, pronto ad affrontare faccia a faccia ogni sfida. Tutto il resto sono solamente chiacchiere”.