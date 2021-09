Ronaldo premiato: ecco il suo record del mondo

Non ne manca uno il cannibale portoghese. Cristiano Ronaldo gioca per vincere e stracciare record. Continua a farlo, senza sosta da ormai quasi 20 anni. CR7, nell’ultima partita giocata con il Portogallo contro l’Irlanda del Nord, nella partita valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022, ha segnato una doppietta che l’ha proiettato sul tetto del mondo.

Due gol, dopo aver sbagliato un rigore, che gli hanno permesso di diventare il calciatore con il maggior numero di gol con la maglia della nazionale. Nessuno come lui, nemmeno in questo campo. Il sorpasso è arrivato pochi giorni fa, oggi c’è stata l’ufficialità, con il portoghese che ha postato una foto sui social mentre tiene in mano in prezioso riconoscimento.

Lo ha festeggiato con una didascalia: “Grazie al Guinness dei primati. È sempre bello essere riconosciuti come detentori di record mondiali. Continuiamo a cercare di impostare i numeri ancora più alti!”, poche parole questa volta. Subito dopo la doppietta che gli è valsa la vetta di questa speciale classifica si era sbottonato di più.

“Non riesco nemmeno ad esprimermi a parole, sono entusiasta per questa sensazione travolgente – aveva scritto sempre su Instagram – Andiamo, Portogallo! Andiamo! Di tutti i record che ho battuto durante la mia carriera – e fortunatamente ce ne sono stati alcuni – questo è molto speciale per me ed è sicuramente tra i risultati che mi rendono maggiormente orgoglioso. Innanzitutto, perché ogni volta che rappresento il mio Paese è un momento speciale, perché sto difendendo il Portogallo e mostrando al mondo di che pasta sono fatti i portoghesi”.

Concludeva il messaggio di CR7: “In secondo luogo, perché le competizioni per squadre nazionali hanno sempre avuto un impatto molto forte su di me mentre crescevo, vedendo i miei idoli giocare per le loro bandiere ogni due estati negli Europei e nei Mondiali. Ma infine e soprattutto, perché segnare 111 gol per il Portogallo significa 111 momenti come quelli che abbiamo vissuto oggi in Algarve, momenti di unione mondiale e di felicità per milioni e milioni di cittadini portoghesi in tutto il mondo. Per loro vale ogni sacrificio”.