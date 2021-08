Ronaldo via dalla Juve, il messaggio di addio

“Oggi lascio un club meraviglioso, il più grande in Italia e sicuramente uno dei più grandi in Europa”. Cristiano Ronaldo dice addio alla Juventus con un messaggio su Instagram. Il 36enne attaccante portoghese si trasferisce al Manchester United dopo 3 stagioni in bianconero. “Ho dato cuore e anima per la Juventus e amerò sempre la città di Torino fino alla fine”, scrive Ronaldo, che a Torino ha vinto 2 scudetti, senza arrivare peró alla Champions League. “I tifosi bianconeri mi hanno sempre rispettato e io ho provato a ricambiare questo rispetto lottando per loro in ogni partita, in ogni stagione, in ogni competizione. Alla fine possiamo guardarci indietro e vedere che abbiamo fatto grandi cose, non tutto quello che volevamo ma abbiamo comunque scritto una bellissima storia insieme”, aggiunge, inserendo anche alcuni versi dell’inno della Vecchia Signora: “Juve, storia di un grande amore/Bianco che abbraccia il nero, Coro che si alza davvero, Juve per sempre sarà”. Quindi, il saluto: “Saró sempre uno di voi. Voi siete ora parte della mia storia come io sento di essere parte della vostra. Italia, Juve, Torino, tifosi bianconeri, sarete sempre nel mio cuore”.