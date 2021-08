Roncigliano, bloccati 5 camion ad Albano: la situazione

Da questa mattina alle 7 sono già 5 i camion di rifiuti giunti alla discarica di Roncigliano. I cittadini hanno bloccato la via Ardeatina che è ancora al limite.

Sul posto il sindaco di Albano Massimiliano Borelli e il primo cittadino di Guidonia Michel Barbet, anche lui coinvolto dalla problematica dei rifiuti. A Guidonia non è stato possibile sversare rifiuti per il diniego del sindaco e della Sovrintendenza ai beni culturali per via di un vincolo paesaggistico. Il sindaco di Guidonia ha voluto comunque appoggiare la battaglia di Albano e presentarsi al presidio della discarica.

Dopo alcuni disordini con la Polizia che è dovuta intervenire in maniera decisa per far spostare i manifestanti dopo circa 3 ore di blocco, 3 camion sono entrati in discarica. Uno di questi però perde percolato ed è stato bloccato dalla Polizia Locale.