Rosalinda Celentano parteciperà come concorrente alla stagione di Ballando con le Stelle 2020. E’ quanto emerge in queste ore, tra rumors, indiscrezioni, voci più o meno incontrollate circa la sussistenza delle condizioni per lanciare il programma e diverse fake news.

Ma cosa succede davvero? E cosa possiamo dire in merito alla partecipazione di Rosalinda Celentano a Ballando con le Stelle?

Ecco tutte le indiscrezioni, le anticipazioni e le conferme al riguardo.

Rosalinda Celentano, nuova concorrente di Ballando con le Stelle 2020

A Ballando con le Stelle 2020, che dovrebbe iniziare su Rai1 sabato 28 marzo, ci sarà dunque pure Rosalinda Celentano. A dire il vero circa la sua presenza si potrebbe anche togliere il velo del condizionale.

Infatti a rivelarlo in modo ufficiale è stata la conduttrice del programma Milly Carlucci, ospite del programma domenicale Da Noi… A Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini. Rosalinda Celentano, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, è stata raccontata come una donna “sensibile, profonda e vibrante” dalla Carlucci.

Nata a Roma il 15 luglio 1968, ha preso parte, nella sua carriera d’attrice ad oltre 20 film. Il suo ruolo più famoso è stato quello del Diavolo in The Passion di Mel Gibson. Da anni dichiaratasi omosessuale, la Celentano ha avuto in passato una lunga relazione con la collega Simona Borioni. E’ appassionata di pittura e scultura.

Rosalinda si va a sommare agli altri tre concorrenti già confermati: le attrici Barbara Bouchet e Vittoria Schisano ed il pugile Daniele Scardina, noto alle cronache rosa per la sua relazione con la conduttrice sportiva Diletta Leotta.