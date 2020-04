Rosamunde Pilcher: l’eredità di nostro padre, trama del film su Canale 5 con Kaspar Capparoni

L’interruzione di Uomini e Donne ha portato il palinsesto di Canale 5 a uno stravolgimento quasi totale. L’appuntamento pomeridiano, orfano del dating show di Maria De Filippi, ha visto l’alternarsi di diversi prodotti tra film e fiction. I più gettonati, al momento, sono i film televisivi basati sui racconti di Rosamunde Pilcher.

Anche oggi giovedì 9 aprile va in onda il film Rosamunde Pilcher: L’eredità di nostro padre, basato su un racconto della celebre scrittrice scomparsa lo scorso anno lasciando in eredità una sconfinato bagaglio di storie. Il film, uscito nel 2018, vede la partecipazione, come uno dei protagonisti, di Kaspar Capparoni.

Rosamunde Pilcher: L’eredità di nostro padre, di cosa parla

Rosamunde Pilcher: L’eredità di nostro padre racconta la storia di Iris Harding, una giovane donna decisa e intraprendente laureata in giornalismo. Proprio per le sue doti viene ingaggiata da una sconosciuta, Greta Winterbottom, che chiede alla ragazza di indagare per lei.

Il motivo dell’assunzione è la ricerca dell’amore di gioventù del padre di Greta, ultimo desiderio dell’uomo prima di morire. La ricerca di Iris la porterà a fare scoperte sconcertanti in un susseguirsi di colpi di scena che rendono il film piacevole e d emozionante.