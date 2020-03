Rosario in Diretta Tv: dove guardare la trasmissione in televisione e live streaming

Rosario in Diretta Tv: dove guardare la trasmissione in televisione e live...

Diretta tv Santo Rosario per l’Italia

Mercoledì 25 marzo 2020 in prima serata su Tv2000 la diretta del Santo Rosario per l’Italia. Alle ore 21.00 l’emittente della Conferenza Episcopale Italiana, disponibile per tutti al canale 28 del digitale terrestre e sul canale 157 di Sky, trasmetterà il rosario così da dare a tutti i fedeli l’opportunità di seguire il momento di preghiera senza uscire di casa per recarsi in chiesa.

In un momento così delicato a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia Tv2000 è vicina a tutti i cristiani con una programmazione tv ad hoc che prevede numerosi eventi in programma quotidianamente, dall’Angelus al rosario da Pompei ma anche il rosario da Lourdes e la coroncina alla Divina Misericordia. Il Santo Rosario per l’Italia verrà trasmesso in diretta tv e streaming grazie alla collaborazione tra Avvenire, Tv2000, InBlu Radio, Sir e Fisc, d’intesa con la segreteria Cei. Inoltre alle ore 12 di mercoledì 25 marzo è prevista la recita del Padre Nostro con Papa Francesco.

Santo Rosario in tv: orario, dove guardarlo e replica

Il Santo Rosario è trasmesso da Tv2000 in diretta dalla basilica di San Giuseppe al Trionfale a Roma. Già lo scorso mercoledì la televisione ha trasmesso questo importante appuntamento per tutti i fedeli, “Il Rosario per l’Italia” è stato visto da 4.221.000 persone generando il 13,16% di share. Dati di ascolto di tutto rispetto che confermano il grande interesse degli italiani verso eventi di questo genere. Per guardare la replica del Santo Rosario e di tutta la programmazione di Tv2000 è sufficiente collegarsi al canale YouTube ufficiale dell’emittente televisiva dove sono caricati tutti i filmati dei principali avvenimenti.