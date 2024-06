Roseto Comunale – Domenica un concerto di archi chiuderà la stagione estiva, dando appuntamento al prossimo ottobre con la fioritura autunnale delle rose

Record di visitatori al Roseto comunale di Roma, che domenica 16 giugno chiude per questa stagione i cancelli di via di Valle Murcia.

Dal 21 aprile scorso e fino alla metà di giugno, infatti, le visite al Roseto hanno raggiunto picchi altissimi arrivando a 8mila presenze giornaliere: un’occasione imperdibile non solo per gli amanti dei fiori ma per chiunque voglia scoprire un posto incantevole, dal panorama unico, nel cuore della città.

In attesa della fioritura autunnale di ottobre e della riapertura del Roseto, domenica 16 giugno dalle 19.30 alle 21.00, sarà possibile gustare ancora la bellezza suggestiva di un luogo speciale accompagnati dalla musica di un ensemble di archi con Chiara Evangelista al violino e Radoslaw Srodon all’arpa che chiuderanno per quest’anno la stagione estiva del Roseto di Roma.

Così, in una nota, il Campidoglio.

