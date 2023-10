Roseto comunale- L’Ass. Alfonsi: “Boom di presenze in occasione della fioritura d’autunno”

L’apertura del Roseto comunale in occasione della tradizionale fioritura d’autunno, seppure in una stagione che sa ancora d’estate, ha fatto registrare un vero e proprio boom di presenze: quasi 1500 visite nella giornata di sabato 7 ottobre e 3500 nel we.

“La forte partecipazione di romani e di turisti provenienti da tutto il mondo ha dimostrato il grande successo dell’iniziativa, che anche questa volta ha raggiunto numeri straordinari” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti. “Baciato dal sole anche in ottobre, per la sua singolare posizione – tra Aventino e Circo Massimo – il Roseto permette ai visitatori di respirare la storia della città. Gli ospiti possono dunque apprezzare un giardino unico, con una collezione di 1200 varietà di rose provenienti da tutto il mondo e una straordinaria ricchezza di biodiversità.

Mi auguro che romani e turisti non perdano l’opportunità di conoscere e di visitare questo luogo speciale che fino al 22 ottobre prossimo rimarrà aperto in via di Valle Murcia 6, con ingresso gratuito dalle 8.30 alle 18.00”.

