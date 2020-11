Rossana Uomini e Donne, chi è la corteggiatrice di Davide del Trono Classico

Tra Beatrice e Chiara spunta… Rossana. E’ lei la nuova corteggiatrice di Davide Donadei, tronista del Trono Classico. La giovane è l’ultima fiamma del ragazzo, che sembra aver preso con entusiasmo la nuova conoscenza con Rossana. Tra i due, infatti, a seguito di un’esterna, è scattato anche un bacio.

Particolare che naturalmente non fa piacere a Chiara e Beatrice, le due ragazze che finora sembravano più vicine a Davide. L’ingresso di Rossana spariglia di fatto le carte in tavola mettendo tutto in dubbio. A partire dai sentimenti di Davide, che ora dovrà lavorare molto su se stesso per capire quale possa essere la ragazza adatta a lui.

Chi è Rossana

Proviamo quindi a scoprire meglio chi è Rossana, la corteggiatrice del Trono Classico che ha fatto breccia nell’interesse di Davide. Rossana di cognome fa De Florio, è giovanissima – 18 anni– ed è molto seguita sui social network.

Sul suo profilo Instagram, infatti, conta più di 20mila followers. Numero destinato a crescere a seguito della sua partecipazione a Uomini e Donne. Rossana studia e nonostante la giovane età sembra intenzionata a conoscere seriamente Davide, con cui l’interesse sembra reciproco.