Rovereto, Molteni: “Barbarie inaudita, risposta Stato di assoluto rigore”

(Adnkronos) – “Ho sentito il ministro Piantedosi e condivido totalmente le sue parole: siamo di fronte a un atto di una gravità assoluta, una barbarie inaudita. E la risposta dello Stato deve essere ferma e di assoluto rigore. Siamo in contatto con i vertici delle forze di Polizia per capire esattamente come si sono svolti i fatti”. Così all’Adnkronos il sottosegretario di Stato all’Interno Nicola Molteni dopo l’aggressione a Rovereto.

Il ministro dell’Interno Piantedosi ha annunciato un nuovo pacchetto di norme sulla sicurezza. “Oggi più che mai a fronte anche di un aumento epocale di flussi di migranti nel nostro Paese serve una risposta forte sul tema della sicurezza”, specifica Molteni, a giudizio del quale “la vera sfida” diventa la legge di bilancio. E rilancia: “Più risorse sulla videosorveglianza, per assunzioni massicce affinché siano potenziati gli organici delle forze di polizia, dobbiamo inoltre ripristinare i militari di Strade Sicure che furono tagliati nel 2020. Abbiamo pagato i tagli lineari della sinistra nel comparto sicurezza e difesa, oggi la sicurezza deve tornare ad essere un investimento importante perché questo tema non può essere mai considerato un costo, è invece precondizione per la crescita e la civiltà nel nostro Paese”.

Sul tema immigrazione, aggiunge Molteni, “bisogna bloccare le partenze altrimenti il meccanismo di accoglienza va in grossa difficoltà. Quindi continuare una politica di tolleranza zero verso l’immigrazione clandestina e aumentare i centri permanenti per il rimpatrio (Cpr). Un governo di centrodestra deve avere il pungo duro contro l’immigrazione clandestina e grande attenzione e seri investimenti sul tema sicurezza. D’altronde il nostro paese aspetta risposte e noi abbiamo già delle idee su cosa mettere dentro il decreto sicurezza”.