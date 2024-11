Rozzano, morto il sindaco Gianni Ferretti: aveva 60 anni

(Adnkronos) – E' morto il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti. L'annuncio è stato pubblicato sulla pagina Facebook del Comune dell'hinterland milanese. "Con immenso e profondo dolore, annunciamo la prematura scomparsa del nostro amato sindaco, Gianni Ferretti. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità, che ha servito con instancabile dedizione, passione e una visione lungimirante per il futuro", si legge sul post. "In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, condividendo il loro dolore e portando gratitudine e riconoscenza per tutto ciò che il sindaco ha donato a noi tutti", conclude il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune. Nato nel dicembre del 1963, Gianni Ferretti aveva 60 anni e proprio lo scorso giugno era stato rieletto per il suo secondo mandato consecutivo, con 10.954 voti, pari al 64,44% dei consensi. "Con dolore apprendo della scomparsa di Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità", ha scritto sui social il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Il presidente della Regione della Lombardia, Attilio Fontana, a nome della giunta, ha rilasciato invece una nota: "È con profonda tristezza che apprendiamo la notizia della scomparsa di Gianni Ferretti. In carica per il secondo mandato, ha lavorato con impegno e dedizione per il bene della sua comunità. Regione Lombardia esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità di Rozzano". Un pensiero è arrivato anche da Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia: "Siamo scioccati dalla scomparsa improvvisa di Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano. Forza Italia perde una persona equilibrata, un grande amministratore, molto apprezzato dai cittadini per le sue capacità, la sua passione e dedizione. A nome mio e di tutta la comunità di Forza Italia in Lombardia esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia". "Gianni che brutto scherzo che ci hai fatto… ", inizia così il messaggio della senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, che sui social ha condiviso anche dei video insieme al sindaco di Rozzano. "Appena ieri mi avevi mandato un decreto da controllare, perché secondo te ‘gridava vendetta’. Eri sul pezzo, sempre. Attento a ogni cosa, con quella tua grande onestà intellettuale che non ti ha mai impedito di dire sempre come la pensavi, in modo chiaro e diretto, anche quando la verità era scomoda. Da oggi la nostra famiglia politica è più povera". "Perdiamo -aggiunge – un grande uomo, un grande sindaco, imprenditore, persona per bene e con una grande qualità: l’essere sempre ottimista e positivo. Perdo un amico. Desidero esprimere alla sua famiglia le mie più sincere condoglianze".

Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia, ha commentato: "Gianni Ferretti era onesto e capace: a Rozzano ha dedicato ogni istante della sua vita da sindaco, lottando contro gli stereotipi in cui spesso è stata ritratta". "Chi lo ha conosciuto non può dimenticare la sua grande passione per la cosa pubblica e il suo impegno costante per migliorare la vita dei cittadini – sottolinea -. Il mio pensiero va ai familiari, ai quali mi stringo in un abbraccio, e a tutta la comunità rozzanese, che pochi mesi fa aveva rinnovato la propria fiducia al sindaco Ferretti e oggi è colpita da questo lutto". "Esprimo il mio cordoglio e le mie condoglianze, e quelle di tutta la Lega Lombarda, – afferma in una nota il coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier, Fabrizio Cecchetti – alla famiglia di Gianni Ferretti, apprezzato sindaco di Rozzano, prematuramente mancato a soli 60 anni. Siamo addolorati per la sua scomparsa. La comunità di Rozzano perde un bravo amministratore, competente e appassionato". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)