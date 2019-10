Rubio Vs Salvini: “In ospedale? Facci vedere il referto”

“Ogni volta che fa una figuraccia il giorno dopo magicamente arriva qualcosa: proiettili in busta, coliche etc etc. Visto che ti fai le foto pure quando te fai le analisi del sangue per far vedere quanto sei bravo, perché non ci fai vedere il referto medico? Non vale postdatarlo“.

Puntuale, a seguire la notizia del ricovero di Matteo Salvini in ospedale stamane in seguito ad una colica, è seguito il post di Chef Rubio, ormai divenuto una sorta ‘Pasquino’ del web, anche se forse tropo sbilanciato da una sola parte. Stavolta l’irriverente ex rugbista ha fatto riferimento al ‘faccia a faccia’ di ieri sera da Vespa, nel corso del quale Renzi avrebbe messo in difficoltà il leader della Lega..

Max