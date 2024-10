Rugby, al via la Serie A femminile

Il campionato di Serie A Femminile di Rugby si prepara a tornare in campo il prossimo 3 novembre, con 18 squadre pronte a competere in una stagione che si preannuncia avvincente e ricca di sfide. Quest’anno, una delle novità principali è l’ingresso di una seconda squadra siciliana nel girone 3, un segnale concreto della crescita del movimento rugbistico femminile nell’isola e del forte impegno locale nel promuovere questo sport.

La Serie A femminile si conferma una tappa fondamentale per lo sviluppo e la visibilità del rugby femminile in Italia, offrendo alle giovani atlete l’occasione di migliorare il proprio livello tecnico e di confrontarsi in un contesto competitivo. Questo campionato non è solo un palcoscenico sportivo, ma anche uno strumento di crescita che stimola la diffusione del rugby femminile su tutto il territorio nazionale.

Maria Cristina Tonna, Coordinatrice del Settore Femminile Fir, ha dichiarato: “Quella che sta per partire è la terza stagione con la suddivisione in due campionati femminili, l’Elite e la Serie A. Il Campionato di Serie A, che partirà il prossimo 3 novembre, è un punto di riferimento importantissimo sia a livello territoriale, riuscendo a coprire quasi tutta la penisola, sia a livello sportivo, permettendo un minutaggio importante a tante giovani talentuose. In questa stagione registriamo con grande piacere la partecipazione di una seconda squadra siciliana, a riprova dell’impegno di tutto il territorio per la crescita del movimento femminile. Sono certa che sarà un campionato avvincente, con tante squadre pronte a sfidarsi per raggiungere l’ambita finale per la promozione in Elite, vinta la scorsa stagione dal Volvera, dopo una gara molto equilibrata con Puma Bisenzio”.