Rugby, il Sei Nazioni smentisce l’esclusione dell’Italia: “Nessuna discussione o piano”

(Adnkronos) – L’Italia resterà nel Sei Nazioni di rugby e non verrà sostituita dal Sudafrica, come avevano scritto alcuni media inglesi. Six Nations Rugby, le sue sei Federazioni e Cvc “desiderano precisare che non stanno intrattenendo discussioni o sviluppando alcun piano per aggiungere o sostituire una Federazione partecipante”. Lo spiegano in una nota. “Tutte le energie sono al momento concentrate sulle discussioni strategiche riguardanti le finestre internazionali di luglio e novembre e la struttura della stagione globale, per garantire un esito favorevole delle stesse per lo sviluppo del Gioco”.