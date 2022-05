(Adnkronos) – Rula Jebreal ad alzo zero contro Massimo Giletti. “Non accetto né interviste né inviti a ‘Non è l’arena’. Non è informazione”, ha scritto la giornalista palestinese con cittadinanza israeliana e italiana su Twitter. Che poi ha aggiunto: “Vorrei chiarire un concetto a Giletti: come sul covid non mi confronto con stregoni, così su chi sceglie la spettacolarizzazione della guerra non discuto con propagandisti Putiniani. Questo non è giornalismo”.