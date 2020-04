Run all night – Una notte per sopravvivere, trama e cast del film su Italia 1

Run all night – Una notte per sopravvivere, trama e cast del...

Adrenalina e colpi di scena stasera su Italia. La rete Mediaset, infatti, manda in onda in prima serata Run all night – Una notte per sopravvivere, film di Jaume Collet-Serra con protagonista Liam Neeson. La pellicola è del 2015, dura 109 minuti e nei primi mesi della sua uscita ha riscosso un buon successo al botteghino.

La trama è intricata e ben scritta e ruota intorno alla figura di un ex killer irlandese consumato dall’alcol e dai sensi di colpa. Colpi di scena, suspance e una buona dose di violenza fanno di Run all night – Una notte per sopravvivere un film adrenalinico, come dice il nome stesso del fil. Un giorno per sopravvivere, un giorno per trovare una via di fuga.

Run all night – Una notte per sopravvivere, di cosa parla

Liam Neeson, da sempre attore avvezzo a ruoli in film d’azione, è un ex killer, chiamato al mondo del crimine non per vocazione ma per pura necessità Ha un codice d’onore ben preciso e dei rimorsi che lo divorano, tanto che l’alcol è diventato la sua principale via di fuga. Un uomo a cui il figlio Michael non vuole somigliare n alcun modo.

Nonostante questo il ragazzo viene a contatto con il figlio di un boss con cui ha un acceso scontro e si dà il caso che il boss in questione sia il capo anche del padre del ragazzo. Una serie di coincidenze che spingono Liam Neeson alla ricerca di Michael nel frattempo rapito e minacciato di morte. Una notte per salvarlo, una notte in cui il protagonista è disposto a tutto pur di farlo.