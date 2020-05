Russel Crowe, età e vita privata dell’attore del Gladiatore: ecco com’è ora

“Sono Massimo Decimo Meridio”. Impossibile non aver sentito almeno una volta la frase pronunciata da Russel Crowe ne ‘Il gladiatore’, celebre film insignito dell’Oscar e considerato come uno dei più avvincenti di sempre. La voce di Luca Ward ha impreziosito una prova attoriale, quella di Crowe, presa a modello come una delle più convincenti.

La pellicola viene riproposta ciclicamente in Tv, anche questa sera, infatti, Canale 5 manderà in onda Il gladiatore, a 20 anni di distanza dalla sua uscita. Azione, tradimenti, amori e storia si fondono in una perfetta armonia di suoni e colori, che lasciano nello spettatore l’impressione di essere dinanzi ad un’opera epocale. Questa la chiave del successo del Gladiatore. E del suo protagonista Russell Crowe.

Russel Crowe, cosa fa oggi

Russell Crow ha 56 anni e il cambiamento rispetto all’uscita de Il gladiatore è evidente. Gli addominali hanno lasciato spazio ad una ben più evidente panciotta, che l’attore porta con disinvoltura, così come la barba lunga appiccicata al viso tondo e spesso sorridente. Continua ovviamente la carriera di attore con alterni successi ma sempre sulla cresta dell’onda ed è sempre sotto i riflettori per qualsiasi cosa faccia.

Per quanto riguarda l’Italia Russel Crowe ha sempre affermato di amarla, tanto che in occasione de ‘Il gladiatore in concerto’, che si è svolto nel 2018 al Circo Massimo, l’attore ha fatto discutere per la sua fede calcistica. Già, perché proprio nel corso della sua permanenza nella Capitale ha urlato un ‘Forza Roma’ che ha indispettito i tifosi laziali. Svelta la replica dell’attore, che ha precisato di tifare Lazio ma che è disposto ad indossare una sciarpa della Roma per beneficenza.