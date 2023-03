Russia, Casa Bianca: “Inaccettabile che Mosca prenda di mira cittadini Usa”

(Adnkronos) – “E’ inaccettabile che il governo russo prenda di mira cittadini americani, condanniamo la detenzione di Mr Gershkovich nei termini più forti”. E’ quanto dichiara la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, esprimendo la “profonda preoccupazione per le inquietanti notizie riguardo all’arresto in Russia di Evan Gershkovich, un cittadino americano”.

“Condanniamo inoltre i continui attacchi e la repressione dal parte del governo russo dei giornalisti e della libertà di stampa”, aggiunge la portavoce nella dichiarazione sull’arresto del corrispondente dalla Russia del Wall Street Journal.

“La notte scorsa la Casa Bianca e il dipartimento di Stato ha parlato con la testata di Gershkovich, il Wall Street Journal – continua la portavoce – l’amministrazione è anche in contatto con la sua famiglia”. Inoltre, afferma ancora Jean-Pierre “il dipartimento di Stato è in diretto contatto con il governo russo sulla questione, anche lavorando attivamente per ottenere accesso consolare a Gershkovich”.

“Voglio con forza reiterare che gli americani dovrebbero attenersi all’avviso del governo americano a non recarsi in Russia – conclude – i cittadini che vi risiedono o vi si trovano in viaggio dovrebbero partire immediatamente, come il dipartimento di Stato continua a ripetere”.