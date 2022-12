Russia-Cina, Putin a Xi Jinping: “Rafforzare collaborazione militare”

(Adnkronos) – Il presidente cinese Xi Jinping si potrebbe recare in visita ufficiale in Russia questa primavera, su invito del presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto lo stesso leader del Cremlino spiegando di ”non avere dubbi sul fatto che troveremo l’opportunità di incontrarci di persona. La aspettiamo, caro signor presidente, caro amico, la aspettiamo la prossima primavera con una visita di Stato a Mosca”. Lo riporta la Ria Novosti citando la conversazione in videoconferenza tra il presidente cinese e quello russo. La visita di Xi ”dimostrerebbe al mondo la forza dei legami russo-cinesi su questioni chiave e diventerebbe il principale evento politico dell’anno nelle relazioni bilaterali”, ha detto Putin.

”Puntiamo a rafforzare la collaborazione tra le forze armate russe e cinesi”, ha detto Putin al presidente cinese. ”Un posto speciale nell’intera gamma della cooperazione russo-cinese è occupato dalla cooperazione militare e tecnico-militare, che aiuta a garantire la sicurezza dei nostri paesi e a mantenere la stabilità nella regione”, ha spiegato il presidente russo.

Per Putin, “il coordinamento tra Mosca e Pechino nell’arena internazionale, anche nell’ambito del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, dei Brics e del Gruppo dei 20, serve a creare un ordine mondiale equo basato sul diritto internazionale” e la Russia e la Cina, ha detto il leader del Cremlino, hanno le stesse opinioni sulle cause e il corso del panorama geopolitico globale.