Russia, discorso Putin e armi atomiche: quali sono

(Adnkronos) – “Faremo di tutto per la vittoria”. Così Vladimir Putin nel suo discorso sullo stato della nazione, affermando che la Russia ha progetti di armi “che superano come caratteristiche quelle dell’Occidente”. “Ora dobbiamo iniziare la loro produzione in serie nelle nostre fabbriche”, ha aggiunto.

Con 5.977 testate la Russia disporrebbe dell’arsenale nucleare più grande al mondo, secondo quanto certificato da un rapporto della Federation of American Scientists (Fas).

Secondo la Fas, circa 1.500 testate russe sarebbero in via di smantellamento perché vetuste, mentre le testate effettive sarebbero in realtà 4.447, di cui 1.588 sono schierate su missili balistici e nelle basi dei bombardieri. Stando al rapporto, inoltre, la Russia dispone “approssimativamente di 977 testate strategiche aggiuntive e di altre 1.912 testate non strategiche” tenute come riserva. Gli esperti, tuttavia, sostengono che non sia possibile stabilire il numero esatto di testate e armi a causa della segretezza che circonda la questione.