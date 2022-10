Russia, gli oppositori fedeli a Navalny tornano in attività: “La maggioranza silenziosa si è svegliata”

Diversamente da come vorrebbe far intendere, nel suo Paese rispetto alla situazione internazionale non è affatto ‘tutto rose e fiori’. Premessa la grande fuga dalle principali città sovietiche di tutti gli uomini in odor di leva, oggi a dare un altro inequivocabile segnale che, al di là del ‘cerchio magico’ e dei vecchi alti funzionari dell’esercito, intorno al presidente Putin il malcontento stia crescendo, l’improvviso palesamento dei suoi oppositori, duramente repressi negli anni passati.

Gli oppositori di Putin, fedeli di Navalny, hanno annunciato di aver ristabilito i contati in tutto il paese

Oggi infatti Ivan Zhdanov e Leonid Volkov, fedeli ed affidabili dello storico leader dell’opposizione a Putin, Aleksei Navalny (nella foto) – dopo un tentativo di avvelenamento, è ora confinato in una sorta di ‘gulag siberiano’ – hanno pubblicamente annunciato di aver ristabilito in tutto il paese la loro rete di uffici politici.

Gli oppositori di Putin invitano la popolazione ad aderire in forma anonima ala loro rete politica

L’annuncio è accompagnato dallo slogan: “La maggioranza silenziosa si è svegliata, anche Putin si è svegliato” e, seppure in forma anonima – per evitare l’immediato arresto – Zhdanov e Volkov stanno incitando la popolazione ad aderire, attraverso la compilazione di uno specifico modulo diffuso in rete. I due oppositori del regime, fuggiti all’estero alla vigilia dell’invasione dell’Ucraina, hanno spiegato che “Quanti ad oggi avevano scelto di restare esterni alla politica, iniziano a realizzare la verità, o almeno a porsi domande“.

Max