Russia, in Europa quasi 200 le ‘antenne spia’ di Putin

(Adnkronos) – Ci sono quasi 200 antenne sui tetti delle ambasciate della Russia nei vari paesi in Europa. Un numero che, secondo gli esperti, supera notevolmente le esigenze di comunicazione. A rivelarlo è un report pubblicato dal media investigativo russo Dossier Center, secondo il quale molti dei diplomatici espulsi nei scorsi mesi dai paesi europei erano in realtà tecnici antennisti e informatici.

Secondo un pool di giornalisti, che hanno analizzato una serie di immagini satellitari, ci sono almeno 182 antenne su 39 edifici di ambasciate e consolati russi in Europa. La maggior parte sono installate sul tetto dell’ambasciata russa a Bruxelles: ce ne sono 17 e possono ‘coprire’ mezza Europa. In altri sei uffici – a Madrid, Praga, Belgrado, Lisbona, Sofia e Nicosia – sono visibili almeno 10 dispositivi. In totale, ci sono almeno 182 antenne su 39 edifici di ambasciate e consolati russi in Europa. Non tutte le antenne sono visibili dall’esterno, quindi il loro numero reale è probabilmente anche maggiore.

Ma che tipo di antenne sono queste, perché sui tetti delle ambasciate sono installate strane scatole-container, come questo può essere collegato all’espulsione di centinaia di rappresentanti del corpo diplomatico?

Parabole satellitari classiche possono essere trovate nella maggior parte delle ambasciate della Federazione Russa. Ognuno di loro ha la propria gamma di compiti. Sembra che non ci sia alcun reato e nessuna violazione, tutti hanno uno scopo completamente legale e comprensibile. La difficoltà è che, guardando dall’esterno, non si riesce quasi mai a capire se una determinata apparecchiatura venga utilizzata per lo spionaggio elettronico. “A prima vista, sembrano postazioni di intelligence tecnica avanzata utilizzate per intercettare le radiazioni elettromagnetiche, ad esempio comunicazioni radio di servizi speciali locali, conversazioni mobili e così via. I russi usano tali apparecchiature in tutto il mondo”, ha dichiarato l’ex capo del servizio di controspionaggio militare polacco (SKW), il generale Piotr Pytel all’edizione polacca di Frontstory, coautore dell’indagine.

Attraverso le antenne paraboliche è possibile anche stabilire una connessione satellitare o amplificare il segnale di un router Internet wireless e determinare la posizione di navi, aerei e missili guidati. Le antenne a ‘spillo’ sono praticamente universali. Tuttavia, a differenza delle antenne paraboliche, di solito non possono fornire comunicazioni tra l’ambasciata e il ministero degli Esteri russo, ma consentono di intercettare i segnali nel paese ospitante, dalle conversazioni dei tassisti locali alle comunicazioni cellulari.

Secondo il report gli ufficiali dell’intelligence russa sotto copertura diplomatica hanno utilizzato queste antenne per intercettare i satelliti e ascoltare le comunicazioni mobili. Molti dei 400 diplomatici russi espulsi sospettati di lavorare per l’intelligence hanno ricevuto un’istruzione nel campo delle comunicazioni radio e della tecnologia informatica. Ad esempio, in Belgio c’erano almeno cinque di questi “diplomatici”. “Sappiamo che questo tipo di operazioni di intercettazione non sono nuove. Succedono dall’inizio della guerra fredda. E ovviamente anche a Bruxelles, dove hanno sede molte istituzioni europee. Non dovremmo essere ingenui, questo sta accadendo oggi”, ha detto a De Tijd il ministro della Giustizia belga Vincent Van Quickenborn. Il ministro ha anche osservato che “la quantità di attrezzature sui tetti dell’ambasciata russa è significativa” e ha collegato questo alla presenza del quartier generale della Nato e dell’Ue a Bruxelles.

Gli investigatori affermano inoltre che le ambasciate russe controllano non solo i servizi di intelligence e i politici di altri paesi, ma anche le proteste contro le politiche del Cremlino. “Quando ci sono manifestazioni nelle vicinanze, i russi possono monitorare il traffico telefonico e raccogliere dati e identificatori, come i numeri IMEI dei telefoni cellulari nelle vicinanze”, ha detto a Frontstory un ex funzionario del controspionaggio ungherese, sottolineando che è quasi impossibile far fronte a tali intercettazioni. “In effetti, non puoi fare niente, questo è territorio russo. Il massimo è spegnere o lasciare il telefono a casa”.

L’attrezzatura si trova non solo negli edifici diplomatici, ma anche negli appartamenti privati, e anche nei minibus poco appariscenti, nelle auto e persino negli zaini degli agenti. La tecnologia moderna consente di raccogliere i dati in modo discreto e le antenne sui tetti sono tutt’altro che l’unico modo per ascoltare un telefono o inviare dati crittografati. Tuttavia, le ambasciate hanno importanti vantaggi: l’intercettazione di segnali dal territorio diplomatico è ufficialmente vietata e il territorio delle missioni diplomatiche è molto più sicuro per le operazioni di spionaggio rispetto a un paese straniero. Pertanto, rimangono basi importanti per l’intelligence radio, le comunicazioni e le attività generali dei servizi speciali.