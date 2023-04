Russia, Navalny denuncia apertura nuovo caso: “Rischio 30 anni”

(Adnkronos) – Le autorità russe hanno aperto un nuovo, l’ennesimo, caso giudiziario a carico di Aleksei Navalny. L’accusa è quella di terrorismo e a occuparsene sarà un tribunale militare, ha denunciato l’oppositore in carcere, in collegamento video al tribunale di Mosca dove è in corso un altro processo contro di lui, per estremismo. “Hanno aggiunto accuse assurde con cui potranno condannarmi a 30 anni di prigione”, ha aggiunto. “Un inquirente nel caso per estremismo ha detto ieri che c’è un fascicolo separato per terrorismo sulla base di accuse secondo cui io, in prigione, commetto attacchi terroristici”. L’udienza di oggi si svolge a porte chiuse.