Russia, Navalny: “Mi mandano dove strappano le unghie”

(Adnkronos) – “La mia nuova condanna non è ancora entrata in vigore, ma ho sentito voci che sarò trasferito nella colonia ad alta sicurezza di Melekhovo, dove strappano le unghie ai prigionieri”. A scriverlo su twitter dal suo luogo di detenzione è il dissidente russo Alexei Navalny. “Bene, almeno avrò una scusa per usare questo emojy trendy”, ha aggiunto ironicamente, mostrando l’icona per chi si dipinge le unghie.

Lo scorso 22 marzo, Navalny è stato condannato a nove anni di carcere per “frode”. Avvelenato in Russia con il l’agente nervino novichok nell’agosto 2020, il dissidente era stato portato in coma in Germania, dove gli è stata salvata la vita. Al suo rientro in patria nel gennaio 2021, era stato subito arrestato e condannato a due anni e mezzo di detenzione.