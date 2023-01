Russia, nave con missili ipersonici davanti a Norvegia

(Adnkronos) – La nave russa Ammiraglio Gorshkov davanti alle coste della Norvegia. Le forze armate di Oslo pubblicano la foto della fregata che si trova “legalmente in acque internazionali”. “Come sempre – si legge in un tweet -stiamo monitorando attentamente ogni movimento e lo faremo finché la fregata è nelle nostre zone”.

La Ammiraglio Gorshkov è sotto i riflettori dopo l’annuncio del presidente russo Vladimir Putin di due giorni fa. Sulla nave, infatti, sono installati missili ipersonici Zircon. “Proteggeranno in modo affidabile la Russia da potenziali minacce esterne e contribuiranno a garantire la sicurezza nazionale”, le parole di Putin nella cerimonia di entrata in servizio di combattimento della fregata. La Russia, ha aggiunto il leader del Cremlino, ”continuerà a sviluppare il potenziale di combattimento delle sue forze armate” e ”produrremo armi e attrezzature in grado di proteggere la sicurezza della Russia nei prossimi decenni”.

I missili Zircon sono stati testati in particolare a maggio dello scorso anno: i collaudi hanno evidenziato la capacità delle armi di colpire un bersaglio situato a una distanza di circa mille chilometri, come ha spiegato nella scorsa primavera il ministero della Difesa di Mosca. A maggio 2022, proprio dalla Ammiraglio Gorshkov venne “lanciato un missile da crociera ipersonico Tsirkon contro una posizione di bersaglio marittimo nel Mar Bianco dal Mare di Barents”.

La tv russa Zvezda lo scorso anno ha spiegato che la velocità del missile è “così alta da impedire al sistema di difesa aerea dell’avversario di rilevarne l’impatto in tempo”. Il Cremlino ha descritto lo Zircon come un missile “inarrestabile”, con una “traiettoria variabile” per evitare di essere scoperto.