Russia, Putin: “In Ucraina battaglia per la nostra gente”

(Adnkronos) – “Nei nostri territori storici, è in corso una battaglia per il nostro popolo. Oggi tutti sono difensori della patria”. Così il presidente russo, Vladimir Putin, di fronte alla folla dello stadio Luzhniki di Mosca che oggi ha ospitato un concerto in onore dei ‘Difensori della patria’, in coincidenza con l’anniversario dell’inizio dell’operazione speciale di Mosca contro l’Ucraina. “Quando siamo insieme, non abbiamo eguali. La forza è nell’unità”, ha poi aggiunto.

Il concerto-adunata è iniziato poco dopo le 14 (ora italiana). La folla fa sventolare le bandiere della Russia. In occasione dell’anniversario dell’annessione della Crimea, lo scorso marzo, era stato organizzato un evento analogo, dove Putin fece un intervento molto aggressivo.