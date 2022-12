Russia, Putin non farà consueta conferenza stampa di fine anno

(Adnkronos) – La “grande conferenza stampa” di fine anno di Vladimir Putin quest’anno non ci sarà. Per la prima volta in dieci anni il presidente russo ha deciso di non concedersi alle domande della stampa nazionale e straniera. Ad annunciarlo è stato oggi il portavoce del Cremlino Dmytry Peskov aggiungendo che Putin potrà parlare “come fa regolarmente, anche durante le visite estere”.

Peskov non ha ancora fornito una data del possibile messaggio di Putin all’Assemblea federale, sottolinea la Tass, ricordando che a novembre il portavoce del Cremlino aveva affermato che la data della conferenza stampa sarebbe stata resa nota dopo quella del messaggio al Parlamento russo.

Normalmente Putin tiene una grande conferenza stampa di fine anno durante la quale risponde per ore alle domande di giornalisti russi e stranieri. Quest’anno probabilmente il leader del Cremlino non vuole affrontare le domande dei media sulla guerra in Ucraina e la repressione interna.