Russia, Stoltenberg: “Minaccia a sicurezza Nato”

(Adnkronos) –

La Russia rappresenta “una minaccia per la sicurezza” della Nato. E’ quanto ha detto il segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg in conferenza stampa a Bruxelles. Di sicuro la minaccia “più significativa e diretta” ribadisce anticipando come sarà definita nel nuovo concetto strategico della Nato che sarà approvato al vertice di mercoledì e giovedì a Madrid. Tornando sulla Nato, aggiunge il segretario generale, “siamo molto vicini all’obiettivo” di spese per la difesa del 2% del Pil da raggiungere entro il 2024.

CINA – Per quanto riguarda la Cina, sottolinea Stoltenberg sempre in relazione al nuovo concetto strategico dell’Alleanza, “pone una sfida ai nostri interessi, sicurezza e valori”.

SVEZIA E FINLANDIA – “Non posso fare promesse, ma stiamo lavorando attivamente per fare progressi” sulla questione dell’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato e “sono felice” che i leader dei due Paesi ed il presidente turco Recep Tayyip Erdogan “abbiano accettato il mio invito” per un incontro a Madrid domani, alla vigilia del vertice di Madrid.