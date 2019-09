Ruth Pfau: chi è la protagonista del doodle di Google di oggi, 9 settembre 2019

Google ha scelto, per il suo “doodle” di oggi, 9 settembre 2019, di celebrare Ruth Pfau, una religiosa e medico tedesca che proprio in questa giornata avrebbe spento 90 candeline.

La vita di Ruth Pfau è stata consacrata alla battaglia contro la lebbra in Pakistan: la donna riuscì a salvare la vita a tantissime persone ed è conosciuta anche come la “Madre Teresa” del Pakistan.

Chi era Ruth Pfau: Google celebra la Madre Teresa del Pakistan. La lotta contro la lebbra della suora

Ruth Pfau a Lipsia il 9 settembre 1929 e dopo la Seconda Guerra Mondiale studia medicina nella Germania Ovest, a Mainz. Nel 1953 abbraccia il cattolicesimo, provenendo da una famiglia protestante, e si trasferisce in Pakistan dove fonda un centro per la lotta alla lebbra.

Grazie alle donazioni da tutto mondo, Ruth Pfau riesce a creare altri centri in ogni parte del Pakistan per la lotta contro la lebbra, finché il Governo pakistano le conferisce addirittura l’incarico di Consigliere federale sulla lebbra e la cittadinanza pakistana.

Nel 1996 l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, dichiara la lebbra sotto controllo in Pakistan: è il risultato di una vita di sforzi per Ruth Pfau, che muore nel 2017, il 10 agosto, per una crisi respiratoria. Per lei il Pakistan ha organizzato funerali di Stato.